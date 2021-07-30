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Происшествия30 июля 2021 13:10

Трое жителей Тульской области попытались украсть свыше полутора тонн железнодорожных рельсов

Теперь вся компания предстанет перед судом
Игорь КОПЫТОВ
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Трое жителей Тульской области попытались украсть свыше полутора тонн железнодорожных рельсов

Трое жителей Тульской области попытались украсть свыше полутора тонн железнодорожных рельсов

Фото: материалы пресс-служб

Следствием ЛО МВД России на станции Тула установлено, что два ранее судимых брата, проживающие в Тульской области, договорились между собой демонтировать и похитить рельсы с неэксплуатируемой железнодорожной ветки на перегоне станций Арсеньево и Белев.

Поучаствовать в деле они предложили своему приятелю и, получив от него согласие, злоумышленники вооружились газорезательным оборудованием, баллоном с кислородом и пропаном, сложили все в грузовичок и отправились на место преступления. Там, пока двое наблюдали за обстановкой, их сообщник разрезал рельсы на фрагменты, удобные для транспортировки. Мужчины погрузили в автомобиль детали верхнего строения пути, которые планировали вывезти их в пункт приема металла. Однако были остановлены сотрудниками ЛО МВД России на станции Тула.

Транспортные полицейские изъяли у злоумышленников 20 фрагментов рельсов общим весом свыше 1,5 тонн.

В отношении троих мужчин 63, 44 и 43 лет было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Впереди всех их ждет суд.