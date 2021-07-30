Матч тульского «Арсенала» с «Рубином» рассудит Сергей Иванов Фото: материалы пресс-служб

Встречу второго тура РПЛ будет судить 37-летний Сергей Иванов, арбитр ФИФА из Ростова-на-Дону, который на минувшем чемпионате России работал на трех матчах оружейников - с «Краснодаром» - «Арсенал», «Уралом» и «Спартаком». Все три игры закончились не в пользу туляков.

Помогать Иванову будут уфимец Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов из Москвы. Резервный судья Максим Перезва из Раменского.

Инспектор матча петербуржец Николай Левников, делегат РПЛ – Алексей Поляков из Люберец. Матч «Арсенал» - «Рубин» Казань состоится сегодня, 30 июля.