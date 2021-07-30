В Туле таксист украл мобильный телефон своей пассажирки Фото: Алексей ФОКИН

49-летняя пассажирка такси после поездки забыла в салоне свой мобильный телефон. Его обнаружил водитель и вместо того, чтобы вернуть его законной владелице, оставил себе. Таким образом, юридически получилось, что мужчина совершил хищение чужого имущества и подпадает под формулировку 158 статьи УК РФ.

Обнаружив отсутствие телефона, потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре 48-летний водитель был задержан, и признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.