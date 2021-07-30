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Происшествия30 июля 2021 10:47

В Туле таксист украл мобильный телефон своей пассажирки

Сотрудниками полиции в Туле установлен подозреваемый в краже
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле таксист украл мобильный телефон своей пассажирки

В Туле таксист украл мобильный телефон своей пассажирки

Фото: Алексей ФОКИН

49-летняя пассажирка такси после поездки забыла в салоне свой мобильный телефон. Его обнаружил водитель и вместо того, чтобы вернуть его законной владелице, оставил себе. Таким образом, юридически получилось, что мужчина совершил хищение чужого имущества и подпадает под формулировку 158 статьи УК РФ.

Обнаружив отсутствие телефона, потерпевшая обратилась в полицию. Вскоре 48-летний водитель был задержан, и признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.