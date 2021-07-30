14-летняя девушка и 19-летний парень разыскиваются в Туле Фото: материалы пресс-служб

Местонахождение обоих неизвестно еще с 27 июля. По некоторым предположениям, они сбежали вместе.

14-летняя Диана Коловерда из деревни Барсуки. Приметы: рост 160 см, xудощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, до плеч. Была одета в белую футболку, синие шорты и белые кроссовки.

19-летний Олег Якушин из Тулы. Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткие, есть борода. Был одет в бордовую футболку, синие спортивные штаны, синие кроссовки.