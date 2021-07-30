В Тульской области до вечера 30 июля действует метеопредупреждение Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в течение всего дня на территории Тульской области ожидаются грозы, местами сильный дождь, в отдельных районах град и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

Сотрудники регионального ГУ МЧС России напоминают основные правила безопасности: по возможности не выходите на улицу из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн. На улице не прячьтесь под высокие деревья, во время грозы нельзя бегать, ездить на велосипеде. При усилении ветра паркуйтесь вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.