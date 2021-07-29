Суд согласился с доводами прокруратуры Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Белева самовольно заняла принадлежащий городу участок земли. Теперь женщина должна его освободить и снести забор.

Как было установлено в ходе судебного следствия, жительница Белева имела во владении частный дом, расположенный на улице Чехова и заняла прилегающий к нему земельный участок общей площадью 23 кв. м, являющийся муниципальной собственностью, а также собственностью жильцов многоквартирного дома. На это у женщины не было никаких прав.

Суд постановил освободить данный участок и снести металлическое ограждение и забор. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.