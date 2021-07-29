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Общество29 июля 2021 15:49

Жительница Белева самовольно заняла принадлежащий городу участок земли

Теперь женщина должна его освободить и снести забор
Елена Иргиз
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Суд согласился с доводами прокруратуры

Суд согласился с доводами прокруратуры

Фото: Алексей ФОКИН

Жительница Белева самовольно заняла принадлежащий городу участок земли. Теперь женщина должна его освободить и снести забор.

Как было установлено в ходе судебного следствия, жительница Белева имела во владении частный дом, расположенный на улице Чехова и заняла прилегающий к нему земельный участок общей площадью 23 кв. м, являющийся муниципальной собственностью, а также собственностью жильцов многоквартирного дома. На это у женщины не было никаких прав.

Суд постановил освободить данный участок и снести металлическое ограждение и забор. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.