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Общество29 июля 2021 15:12

За неоплаченные штрафы ГИБДД житель Тульской области едва не лишился автомобиля

40-летний мужчина задолжал более 70 тыс. рублей
Елена Иргиз
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Приставы нашли и арестовали принадлежащий мужчине автомобиль Nissan Almera

Приставы нашли и арестовали принадлежащий мужчине автомобиль Nissan Almera

Фото: материалы пресс-служб

За неоплаченные штрафы ГИБДД житель Тульской области едва не лишился автомобиля. 40-летний мужчина задолжал более 70 тыс. рублей.

Приставы уведомили нарушителя об исполнительном производстве взыскания, но он оплачивать штрафы не спешил. Тогда приставы нашли и арестовали принадлежащий мужчине автомобиль Nissan Almera.

Поняв, что ему грозит перспектива лишиться машины, мужчина быстро оплатил все штрафы в полном объеме.