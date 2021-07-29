Приставы нашли и арестовали принадлежащий мужчине автомобиль Nissan Almera Фото: материалы пресс-служб

За неоплаченные штрафы ГИБДД житель Тульской области едва не лишился автомобиля. 40-летний мужчина задолжал более 70 тыс. рублей.

Приставы уведомили нарушителя об исполнительном производстве взыскания, но он оплачивать штрафы не спешил. Тогда приставы нашли и арестовали принадлежащий мужчине автомобиль Nissan Almera.

Поняв, что ему грозит перспектива лишиться машины, мужчина быстро оплатил все штрафы в полном объеме.