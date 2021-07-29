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Общество29 июля 2021 14:42

За отказ содержать своих детей жительница Тульской области отработает 120 часов

Горе-мать задолжала своим четверым детям более 70 тысяч рублей
Елена Иргиз
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Приставы неоднократно призывали женщину исполнить обязательства, но она постоянно отказывалась

Приставы неоднократно призывали женщину исполнить обязательства, но она постоянно отказывалась

Фото: материалы пресс-служб

За отказ содержать своих детей жительница Тульской области отработает 120 часов.

Горе-мать задолжала своим четверым детям более 70 тысяч рублей. Женщина при этом совершенно не интересовалась жизнью троих сыновей и дочери и платить алименты не собиралась.

Приставы неоднократно призывали женщину исполнить обязательства, но она постоянно отказывалась. Тогда материалы дела передали в суд, который назначил горе-матери 120 часов обязательных работ.