Приставы неоднократно призывали женщину исполнить обязательства, но она постоянно отказывалась Фото: материалы пресс-служб

За отказ содержать своих детей жительница Тульской области отработает 120 часов.

Горе-мать задолжала своим четверым детям более 70 тысяч рублей. Женщина при этом совершенно не интересовалась жизнью троих сыновей и дочери и платить алименты не собиралась.

Приставы неоднократно призывали женщину исполнить обязательства, но она постоянно отказывалась. Тогда материалы дела передали в суд, который назначил горе-матери 120 часов обязательных работ.