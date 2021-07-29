Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» Фото: Алексей ФОКИН

Двое жителей Дубны избили и ограбили туляка ночью в подъезде. Теперь злоумышленников ждет суд.

По предварительным данным, двое неизвестных напали на 24-летнего туляка в подъезде его дома. Они избили его и отобрали сумку с телефоном, деньгами и банковскими картами.

Сотрудникам полиции в результате оперативных действий удалось вычислить злоумышленников. Изучив вероятные маршруты передвижения нападавших по ночному городу, оперативники вычислили подозреваемых. Ими оказались 25-летние не работающие ранее судимые жители Дубенского района. Их задержали и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».