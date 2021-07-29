В Веневе виновник гибели двух женщин и маленького ребенка пойдет под суд

Уголовное дело рассмотрит Веневский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Веневе будут судить жителя Москвы, по вине которого погибли две женщины и маленький ребенок. Авария случилась прошлой зимой.

Напомним, что 21 февраля 2021 года 49-летний москвич, будучи за рулем Chevrolet Aveo KL1T, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в Mitsubishi Lanser.

В результате жесткого столкновения водитель Mitsubishi получил сильные травмы, а его пассажиры - две женщины и малолетний ребенок - погибли на месте.

Сейчас следствие завершено, уголовное дело рассмотрит Веневский районный суд.