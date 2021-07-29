В Щекине трое подельников заработали на авариях больше 2 млн рублей

Уголовное дело рассмотрит Щекинский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Щекине трое подельников заработали на авариях больше 2 миллионов рублей. Теперь их ждет суд.

По предварительной версии следствия, трое местных жителей 27, 29 и 38 лет с августа 2017 года по май 2018 года устраивали различные ДТП на территории области. В инцидентах участвовали машины, на кузовах которых уже имелись повреждения.

После оформления ДТП они обращались в страховую компанию за получением выплат. Им содействовал один из ее сотрудников. Такой схемой мужчинам удалось обмануть государство более, чем на 2 миллиона рублей.

В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Щекинский районный суд.