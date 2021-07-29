ДТП случилось 27 июля
Фото: материалы пресс-служб
В Воловском районе подросток на мотоцикле врезался в Renault: в аварии есть пострадавшие. ДТП случилось 27 июля.
По предварительной информации, около 09:45 на улице Центральной села Никитское 15-летний юноша без прав, ехал на незарегистрированном мотоцикле «KN 200 VR-1» и на нерегулируемом перекрестке столкнулся с Renault Sandero, за рулем которого был 70-летний мужчина.
В аварии травмы получил подросток: на нем не было шлема и другой защитной экипировки. Юноше оказали медицинскую помощь.