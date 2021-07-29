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Происшествия29 июля 2021 10:53

В Туле пенсионер устроил массовое ДТП

Авария случилась вечером 28 июля
Елена Иргиз
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В результате аварии пострадал 32-летний мужчина

В результате аварии пострадал 32-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

В Туле пенсионер устроил массовое ДТП. Авария случилась вечером 28 июля.

По предварительным данным, около 21:50 на улице Рязанской 72-летний мужчина, будучи за рулем Mitsubishi Pajero, не соблюдал дистанцию и врезался в едущий впереди Lifan 215800. От столкновения Lifan вылетел на полосу встречного движения и уже там ударился в «УАЗ Патриот».

В результате аварии пострадал 32-летний водитель автомобиля Lifan. Его с различными травмами отвезли в больницу.