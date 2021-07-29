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Общество29 июля 2021 10:34

В Воловском районе сохраняется 5 класс пожарной опасности

Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о правилах безопасности в такой период
Елена Иргиз
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Фоnо: с сайта pixabay.com

Фоnо: с сайта pixabay.com

В Тульской области из-за жары спасатели объявили метеопредупреждение. В Воловском районе 29-31 июля сохранится чрезвычайная степень пожароопасности - 5 класса.

Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о правилах безопасности в такой период. В частности, запрещается:

Также предписывается иметь дома и во дворе огнетушитель или емкость с водой и не давать детям играть со спичками и зажигалками.

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".