В Воловском районе сохраняется 5 класс пожарной опасности

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В Тульской области из-за жары спасатели объявили метеопредупреждение. В Воловском районе 29-31 июля сохранится чрезвычайная степень пожароопасности - 5 класса.

Спасатели предупреждают жителей и гостей региона о правилах безопасности в такой период. В частности, запрещается:

Также предписывается иметь дома и во дворе огнетушитель или емкость с водой и не давать детям играть со спичками и зажигалками.

В случае любой беды обращайтесь в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".