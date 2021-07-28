Жителя Ростовской области задержали и доставили в отделение Фото: Алексей ФОКИН

В Туле житель Ростовской области ударил полицейского. Теперь мужчину ждет суд.

По предварительным данным следствия, утром 26 июля 2021 года мужчина, будучи пьян, нарушил общественный порядок. Правоохранители пресекли действия злоумышленника, но он не пожелал подчиниться требованиям полиции и ударил участкового кулаком по голове.

Жителя Ростовской области задержали и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».