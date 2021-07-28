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Происшествия28 июля 2021 14:23

В Щекине на пожаре пострадала 81-летняя женщина

Возгорание случилось 27 июля около 14:29
Елена Иргиз
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Также по лестнице спасатели вывели 2 человека, в том числе и одного ребенка

Также по лестнице спасатели вывели 2 человека, в том числе и одного ребенка

Фото: материалы пресс-служб

В Щекине на пожаре пострадала 81-летняя женщина. Возгорание случилось 27 июля около 14:29.

Как сообщили диспетчерам, загорелась квартира на улице Пионерской. На место происшествия выехали пять пожарных расчетов, которым удалось справиться с огнем через полчаса.

Также по лестнице спасатели вывели 2 человека, в том числе и одного ребенка. Также пострадала 81-летняя пенсионерка.

Причина пожара выясняется.