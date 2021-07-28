Также по лестнице спасатели вывели 2 человека, в том числе и одного ребенка Фото: материалы пресс-служб

В Щекине на пожаре пострадала 81-летняя женщина. Возгорание случилось 27 июля около 14:29.

Как сообщили диспетчерам, загорелась квартира на улице Пионерской. На место происшествия выехали пять пожарных расчетов, которым удалось справиться с огнем через полчаса.

Также по лестнице спасатели вывели 2 человека, в том числе и одного ребенка. Также пострадала 81-летняя пенсионерка.

Причина пожара выясняется.