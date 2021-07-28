Злоумышленник украл бензопилу и мотоблок из сарая, а после - вынес телевизор из дома Фото: Алексей ФОКИН

Туляк крал вещи с дачных участков и попался полиции. Сейчас мужчина находится под следствием.

По предварительной информации, злоумышленник украл бензопилу и мотоблок из сарая, а после - вынес телевизор из дома на территории одного из дачных кооперативов. В последнем случае мужчина воспользовался тем, что хозяева ненадолго оставили дачу открытой.

Оперативники задержали 37-летнего ранее судимого жителя Тулы. В совершенном преступлении подозреваемый признался. В настоящее время все подробности краж выясняются.