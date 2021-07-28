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Происшествия28 июля 2021 15:24

В страшном ДТП в Тульской области КамАЗ смял Kia, как бумажку: водитель легковушки выжил

Авария произошла сегодня утром
Игорь КОПЫТОВ
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В страшном ДТП в Тульской области КамАЗ смял Kia, как бумажку: водитель легковушки выжил

В страшном ДТП в Тульской области КамАЗ смял Kia, как бумажку: водитель легковушки выжил

Фото: соцсети

Утром 28 июля на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Бельковский кроссовер Kia на полной скорости, совершая маневр обгона, въехал в попутный тяжело груженый самосвал, который в этот момент перестраивался в левый ряд. При этом легковушку отбросило на центральный отбойник.

Несмотря на то, что автомобиль восстановлению не подлежит, сам его водитель кроссовера остался жив, хотя получил серьезные травмы. Данные о состоянии мужчины уточняются. Водитель КамАЗа не пострадал.

Несмотря на наличие записи видеорегистратора следовавшей мимо машины, выложенной в соцсетях, причины и виновных в ДТП еще предстоит определить.