В страшном ДТП в Тульской области КамАЗ смял Kia, как бумажку: водитель легковушки выжил Фото: соцсети

Утром 28 июля на трассе М-4 «Дон» в районе поселка Бельковский кроссовер Kia на полной скорости, совершая маневр обгона, въехал в попутный тяжело груженый самосвал, который в этот момент перестраивался в левый ряд. При этом легковушку отбросило на центральный отбойник.

Несмотря на то, что автомобиль восстановлению не подлежит, сам его водитель кроссовера остался жив, хотя получил серьезные травмы. Данные о состоянии мужчины уточняются. Водитель КамАЗа не пострадал.

Несмотря на наличие записи видеорегистратора следовавшей мимо машины, выложенной в соцсетях, причины и виновных в ДТП еще предстоит определить.