В Туле на матч «Арсенал» - «Рубин» зрителей пустят по абонементам

фото: ПФК "Арсенал Тула
Фото: материалы пресс-служб
В пятницу, 30 июля, на Центральном стадионе «Арсенал» пройдет матч 2-го тура Тинькофф РПЛ между «Арсеналом» и «Рубином».
По требованиям Роспотребнадзора увидеть игру с трибун могут до 1000 зрителей. Пройти на матч смогут владельцы сезонных абонементов. При этом войти на стадион разрешается только со стороны проспекта Ленина через центральные ворота.
На трибунах нужно присутствовать в масках, иначе вас просто не пустят. Размещение зрителей будет проводиться с учетом социальной дистанции в 1,5 метра. Каждое место обозначено специальной маркировкой.
В связи с изменениями эпидситуации в регионе в требованиях к посещению матча могут быть изменения. Игра начнется в 19:00.