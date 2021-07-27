Предлагается бывшей Пятницкой улице вернуть ее историческое название Фото: Алексей ФОКИН

В Туле предложили переименовать улицу Металлистов. С такой идеей на совещании при министре культуры региона выступил совладелец сети «Кофе Культ» и куратор проекта «Искра.

Он считает, что бывшей Пятницкой улице нужно вернуть ее историческое название. В защиту своего предложения предприниматель отметил, что названия улиц складывались веками, их выбирали горожане с трепетом и большой мудростью. А в советское время улицам давали новые имена, сообразуясь подчас с сиюминутными политическими интересами

Свое предложение предприниматель вынес на обсуждение туляков к Программе развития Тульской области. Приняли его не все. В частности, сотрудники тульского филиала музея «Куликово поле» отметили важную роль железодобытчиков, в честь которых и была названа улица Металлистов. Кроме того, этому названию уже сто лет и оно стало неотъемлемой частью тульской истории.