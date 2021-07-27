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Общество27 июля 2021 15:57

В Тульской области спасатели ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны

Артиллерийский снаряд диаметром 76 мм нашли около деревни Красный Яр в Киреевском районе
Елена Иргиз
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ГУ МЧС России по региону напоминает жителям и гостям области о правилах безопасности

ГУ МЧС России по региону напоминает жителям и гостям области о правилах безопасности

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области спасатели ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд диаметром 76 мм нашли около деревни Красный Яр в Киреевском районе.

ГУ МЧС России по региону напоминает жителям и гостям области:

Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".