ГУ МЧС России по региону напоминает жителям и гостям области о правилах безопасности
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области спасатели ликвидировали боеприпас времен Великой Отечественной войны. Артиллерийский снаряд диаметром 76 мм нашли около деревни Красный Яр в Киреевском районе.
ГУ МЧС России по региону напоминает жителям и гостям области:
Если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в Единую службу спасения по телефонам "01" или "112".