Перед визитом девушки его попросили перевести 44 500 рублей для страховки Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области мужчина вызвал проститутку, а она не приехала. Обманутый клиент обратился в полицию.

По предварительной информации, 29-летний мужчина захотел вызвать к себе домой девушку для интимных услуг. Объявление он нашел на бесплатной площадке, там же и договорился о встрече в переписке. Перед визитом девушки его попросили перевести 44 500 рублей для страховки якобы от «ложного вызова» и предоплаты услуги, пообещав при этом вернуть сумму страховки после выполнения заказа. Но после того, как мужчина перевел деньги, никто больше с ним на связь не вышел и девушка для услуг не приехала.

Догадавшись, что его обманули мошенники, мужчина подал заявление в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится расследование.