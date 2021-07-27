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Общество27 июля 2021 14:33

В Тульской области на трассе М-4 «Дон» появились три надземных пешеходных перехода

Их сделали в Воловском и Ефремовском района
Елена Иргиз
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Они пришли на замену трем нерегулируемым переходам на 273 км, 288 км и 295 км трассы

Они пришли на замену трем нерегулируемым переходам на 273 км, 288 км и 295 км трассы

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на трассе М-4 «Дон» появились три надземных пешеходных перехода. Их сделали в Воловском и Ефремовском районах. Они пришли на замену трем нерегулируемым переходам на 273 км, 288 км и 295 км трассы.

Отмечается, что теперь пересекать скоростную магистраль жителям сел Александровка, Дворики, Красавка и Большие Плоты будет гораздо безопаснее. Кроме того, этими переходами могут воспользоваться и люди с ограниченными возможностями: возле них поставили тактильную плитку и оборудовали подъемные платформы.