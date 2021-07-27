Они пришли на замену трем нерегулируемым переходам на 273 км, 288 км и 295 км трассы Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области на трассе М-4 «Дон» появились три надземных пешеходных перехода. Их сделали в Воловском и Ефремовском районах. Они пришли на замену трем нерегулируемым переходам на 273 км, 288 км и 295 км трассы.

Отмечается, что теперь пересекать скоростную магистраль жителям сел Александровка, Дворики, Красавка и Большие Плоты будет гораздо безопаснее. Кроме того, этими переходами могут воспользоваться и люди с ограниченными возможностями: возле них поставили тактильную плитку и оборудовали подъемные платформы.