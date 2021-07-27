Площадь недостроенного комплекса — 1463 квадратных метра Фото: Алексей ФОКИН

В Туле выставили на продажу недостроенный имущественный комплекс. Информация об этом появилась на сайте регионального министерства имущественных и земельных отношений.

Здание находится на улице Оборонной. На третий квартал текущего года назначена его приватизация. Новых владельцев зданий и территории определит аукцион.

Площадь недостроенного комплекса — 1463 квадратных метра, а территория у здания почти шести тысяч квадратных метров.