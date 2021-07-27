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Происшествия27 июля 2021 12:55

Житель Узловой зарезал приятеля по пьянке

33-летний мужчина скончался от множества ножевых ран
Елена Иргиз
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Фото: СУ СК России по Тульской области с места происшествия

Фото: СУ СК России по Тульской области с места происшествия

Фото: материалы пресс-служб

Житель Узловой зарезал приятеля по пьянке. 33-летний мужчина скончался от множества ножевых ран.

По предварительной версии следствия, 23 июля в квартире одного из домов в поселке Дубовка во время застолья между двумя приятелями вспыхнула пьяная ссора. Во время драки, один из них, 34-летний местный житель, ударил оппонента ножом, нанеся ему колото-резаные раны. От травм мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан по обвинению в убийстве и находится в СИЗО. Расследование продолжается.