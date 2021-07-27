В какой-то момент пенсионер не справился с управлением, от чего мотоцикл врезался в отбойник Фото: материалы пресс-служб

Под Ефремовым пенсионер на мотоцикле попал в ДТП. Авария случилась вечером 26 июля.

По предварительным данным, около 17:40 на 323-ем километре трассы М-4 «Дон» 61-летний мужчина ехал на мотоцикле Yamaha XJ 600. В какой-то момент пенсионер не справился с управлением, от чего мотоцикл врезался в отбойник.

В результате аварии пожилой мужчина попал в больницу с различными травмами.