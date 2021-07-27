Жительница Тульской области собиралась в гости к родственникам в Молдавию Фото: материалы пресс-служб

Чтобы выехать из России жительница Тульской области срочно погасила крупный кредит. К этому ее принудили приставы.

Как выяснилось, женщина уклонялась от уплаты по кредитам и задолжала более 120 000 рублей. Тогда приставы временно запретили ей выезд за границу. Жительница Тульской области собиралась в гости к родственникам в Молдавию.

Узнав о том, что поездка может сорваться, женщина выплатила все долги.