За приобретение и сбыт поддельной купюры тулячка пойдет под суд Фото: Алексей ФОКИН

За приобретение и сбыт поддельной купюры тулячка пойдет под суд. Расследование по уголовному делу завершено.

Выяснилось, что в марте 2021 года 47-летняя жительница Тулы купила у неизвестного заведомо поддельную купюру номиналом в 5 000 рублей, после чего расплатилась ей в одном из магазинов областного центра, получив сдачу подлинными деньгами.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по существу рассмотрит Пролетарский районный суд.