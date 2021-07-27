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Происшествия27 июля 2021 10:16

За приобретение и сбыт поддельной купюры тулячка пойдет под суд

47-летняя жительница Тулы купила у неизвестного заведомо поддельную купюру номиналом в 5 000 рублей
Елена Иргиз
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За приобретение и сбыт поддельной купюры тулячка пойдет под суд

За приобретение и сбыт поддельной купюры тулячка пойдет под суд

Фото: Алексей ФОКИН

За приобретение и сбыт поддельной купюры тулячка пойдет под суд. Расследование по уголовному делу завершено.

Выяснилось, что в марте 2021 года 47-летняя жительница Тулы купила у неизвестного заведомо поддельную купюру номиналом в 5 000 рублей, после чего расплатилась ей в одном из магазинов областного центра, получив сдачу подлинными деньгами.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело по существу рассмотрит Пролетарский районный суд.