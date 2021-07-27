В Туле будут судить молодого мужчину за попытку продать «закладку»

Уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Фото: Алексей ФОКИН

В Туле будут судить молодого мужчину за попытку распространения наркотиков. Следователи завершили расследование по уголовному делу.

По предварительной версии, 26-летний безработный житель Чернского района, действуя в составе организованной группы, был оператором интернет-магазина по продаже наркотиков и разместил на торговой площадке магазина предложение о продаже наркотика, который находится в тайнике-закладке под Тулой.

Совершить продажу мужчине не удалось - его задержала полиция. В закладке было более 4,9 граммов мефедрона.

Сейчас следствие завершено, уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд.