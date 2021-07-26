В Тульской области будут судить ударившего полицейского калужанина

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». В преступлении обвиняется 34-летний житель Калуги.

По предварительной версии следствия, днем 23 июля 2021 года, мужчина, будучи пьян, ехал на своей машине по трассе «Тула-Калуга». Там его остановили сотрудники ДПС, однако подчиняться им мужчина не собирался, напротив, оскорблял высказывал в их адрес всяческие угрозы, держа в руках пневматический пистолет, а потом даже ударил одного из них рукой в грудь.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Калужанин арестован. Ведется следствие.