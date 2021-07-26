В ДТП пострадал 10-летний ребенок Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой в столкновении Ford и Volvo пострадал десятилетний ребенок. Авария случилась 25 июля.

По предварительной информации, в минувшее воскресенье около 13:30 под Тулой на 13 километре трассы «Барыково – Восход – Садки» 34-летний мужчина, будучи за рулем Ford S-max, не соблюдал дистанцию и врезался в едущий впереди Volvo, за рулем которого был 26-летний молодой человек.

В ДТП пострадал 10-летний ребенок. Хотя мальчик и был на заднем сидении и пристегнут ремнями безопасности, все же он получил различные травмы и его отвезли в больницу.