В Тульской области грузовик врезался в Renault Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области грузовик врезался в Renault. Это случилось вечером 24 июля, когда уже было темно.

По предварительным данным, около 20:50 на 182 километре трассы М-4 «Дон» в Веневском районе 22-летний юноша, будучи за рулем грузовика АФ-3717002, врезался в стоящий у дороги Renault Megan, в котором находился 42-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель французской машины: его госпитализировали с различными травмами.