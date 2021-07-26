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Происшествия26 июля 2021 18:33

В Тульской области грузовик врезался в Renault

ДТП произошло вечером 24 июля, когда уже было темно
Елена Иргиз
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В Тульской области грузовик врезался в Renault

В Тульской области грузовик врезался в Renault

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области грузовик врезался в Renault. Это случилось вечером 24 июля, когда уже было темно.

По предварительным данным, около 20:50 на 182 километре трассы М-4 «Дон» в Веневском районе 22-летний юноша, будучи за рулем грузовика АФ-3717002, врезался в стоящий у дороги Renault Megan, в котором находился 42-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель французской машины: его госпитализировали с различными травмами.