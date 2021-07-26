Водителя мотоцикла отвезли в больницу с различными травмами Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе мотоцикл догнал «запорожец». Это случилось утром 23 июля.

По предварительным данным, около 07:40 на 15-ом километре трассы «Щёкино – Водозабор» 34-летний мужчина без водительских прав, будучи за рулем незарегистрированного мотоцикла Falcon Speedfire, не соблюдал дистанцию и врезался в «ЗАЗ Sens», которым управлял 26-летний парень.

В результате от столкновения пострадал сам виновник аварии. Водителя мотоцикла отвезли в больницу с различными травмами.