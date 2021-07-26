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Общество26 июля 2021 15:42

За неуплату алиментов житель Тульской области пойдет под суд

Горе-отец задолжал своему сыну больше 130 тысяч рублей
Елена Иргиз
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За неуплату алиментов житель Тульской области пойдет под суд

За неуплату алиментов житель Тульской области пойдет под суд

Фото: Алексей ФОКИН

За неуплату алиментов житель Тульской области пойдет под суд. Горе-отец задолжал своему сыну больше 130 тысяч рублей.

Мужчина неоднократно получал извещения о необходимости выплачивать долг, однако всячески от этого уклонялся. Его привлекали к обязательным работам, но это не подействовало: алименты горе-отец и не собирался платить.

За злостное нежелание содержать несовершеннолетнего ребенка теперь мужчина пойдет под суд: приставы возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ. Нарушителю грозит реальное лишение свободы.