За неделю в Тульской области задержали 76 пьяных водителей

Сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили и пресекли 75 517 нарушений Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошедшую неделю с 19 по 25 июля сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили и пресекли 75 517 нарушений Правил дорожного движения. В том числе:

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 1 930 протоколов. Кроме того, 193 транспортных средства отправились на штрафстоянку.

Помимо этого, были задержаны 76 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 7 из них уже попадались на подобном нарушении, а 25 - от освидетельствования отказались.

Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.

Также об обнаружении в темное время суток на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам:

• по Туле: 32-45-00 или 32-45-02.

• по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.

Кроме того, туляки могут сообщить о пьяных водителях на горячую линию ГИБДД. В ведомстве начинает работу специальная горячая телефонная линия «Нетрезвый водитель». Все сигналы будут оперативно отработаны сотрудниками полиции. Сообщить о правонарушении можно по номерам 32-38-38 или +7-999-374-36-13 (WhatsApp, Viber).