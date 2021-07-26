Женщина нарушила миграционный закон и предложила сотруднику полиции взятку Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили иностранку, пытавшуюся подкупить сотрудника полиции. Теперь женщина отправится в колонию.

По данным судебного следствия, в марте 2021 года 50-летнюю гражданку иностранного государства арестовали правоохранители. Женщина нарушила миграционный закон и, желая избежать наказания и последующей потом департации, предложила сотруднику полиции взятку в 12 000 рублей. В момент передачи денег ее задержала полиция.

Суд назначил женщине 2,5 года исправительной колонии общего режима.