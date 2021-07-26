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Общество26 июля 2021 11:15

В Тульской области заблокировали сайт со способами кражи электричества

Страница в интернете выявилась в ходе проверки региональной прокуратуры
Елена Иргиз
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Страница в интернете выявилась в ходе проверки региональной прокуратуры

Страница в интернете выявилась в ходе проверки региональной прокуратуры

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заблокировали сайт, на котором были указаны способы кражи электроэнергии при помощи магнитов. Страница в интернете выявилась в ходе проверки региональной прокуратуры.

Напомним, что закон запрещает размещение подобной информации в российском сегменте интернета. За такие действия предусмотрена уголовная и административная ответственность.

По данному факту прокуратура Тульской области обратилась в суд с требованием признать указанную информацию запрещенной и заблокировать данный сайт. С требованиями прокурора суд согласился. Доступ к данной странице ограничен.