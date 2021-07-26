«Ростелеком» запустил для путешественников по Тульской области чат-бот с искусственным интеллектом

«Ростелеком» и комитет Тульской области по развитию туризма дополнили единый туристический портал региона цифровым помощником — чат-ботом на основе искусственного интеллекта. Специалисты провайдера приняли участие в разработке и внедрении программного обеспечения чат-бота, что позволило в формате диалога информировать туристов об отдыхе в Тульской области.

При создании чат-бота использована технология на платформе AutoFAQ, которая позволяет из неструктурированных вопросов пользователей на разные темы выделить суть, сопоставить ее с информацией из базы данных и выдать релевантный ответ. В какой бы форме ни было изложено обращение гостя, бот распознает его суть с помощью искусственного интеллекта и формирует ответ. При этом все запросы и контексты диалогов сохраняются в памяти для обработки последующих обращений.

Кроме того, при запуске чат-бота вместе с приветствием гостям выдается меню с возможными вариантами запросов: «Достопримечательности», «Кафе и рестораны», «Гостиницы», «Связаться с консультантом». У пользователя на каждом новом этапе сохраняется возможность вернуться в главное меню или связаться с консультантом.

Лариса Соломатина, председатель комитета Тульской области по развитию туризма:

«Тренд на путешествия внутри страны, который укрепился в последнее время, усиливает конкуренцию между регионами и стимулирует непрерывную работу по повышению сервиса для гостей. В Тульской области уже работают единый туристический портал visittula, мобильное приложение и горячая линия консультирования туристов. Но мы понимаем, что сейчас очень важно сократить время поиска ответов на вопросы гостей. Этому запросу отвечает новый сервис — чат-бот, который позволяет оперативно в автоматическом режиме получать информацию: где разместиться, где вкусно поесть, какие достопримечательности посмотреть и многое другое. Уже сейчас для удобства наших гостей чат-бот внедрен на туристическом портале региона».

База знаний, которую использует бот при формировании ответов, представляет собой огромную мультимедийную библиотеку. В ней содержится не только текстовая информация, но и фото, видео, а также ссылки на полезные ресурсы.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«Разработанный нами чат-бот действует на основе искусственного интеллекта. Это позволяет ему обучаться: чем больше обрабатывается запросов, тем шире становится база знаний, и, следовательно, точнее и полнее формируются ответы. Цифровой помощник работает в режиме 24/7, что позволяет туристам оперативно получать необходимую информацию в любое время суток. Внедрение чат-бота решает половину запросов без участия оператора, минимизирует время ожидания ответа для пользователей. Надеемся, что жители и гости Тулы и Тульской области по достоинству оценят все преимущества этого новшества».

В 2020 году, несмотря на ограничения из-за коронавируса, Тульский регион посетили 1,134 млн человек. По версии исследователей сервиса tvil.ru, Тула вошла в топ-10 самых популярных туристических городов России наравне с Санкт-Петербургом, Москвой, Казанью и Нижним Новгородом. Кроме того, по итогам прошедшего года Тула значится в первой десятке гостеприимных российских направлений по отзывам об объектах размещения сервиса booking.com – Guest Review Award.