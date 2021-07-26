Туляки хотят вернуть деревья на главную улицу города Фото: Алексей ФОКИН

Сразу же после недавнего нововведения — замены деревьев вазонами с цветами на проспекте Ленина в Сети развернулись бурные обсуждения темы. Большинство все-таки полагает, что деревья на центральную улицу Тулы вернуть необходимо. Цветы — это, конечно же, красиво, но тени они не создают.

Вместе с тем, представители городской администрации категорически против такого шага — каждое дерево обходится в круглую сумму, а приживаться они никак не желают из-за реагентов, которыми посыпают тротуары зимой.