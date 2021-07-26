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Общество26 июля 2021 10:28

Туляки хотят вернуть деревья на главную улицу города

В соцсетях об этом развернулась целая дискуссия
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки хотят вернуть деревья на главную улицу города

Туляки хотят вернуть деревья на главную улицу города

Фото: Алексей ФОКИН

Сразу же после недавнего нововведения — замены деревьев вазонами с цветами на проспекте Ленина в Сети развернулись бурные обсуждения темы. Большинство все-таки полагает, что деревья на центральную улицу Тулы вернуть необходимо. Цветы — это, конечно же, красиво, но тени они не создают.

Вместе с тем, представители городской администрации категорически против такого шага — каждое дерево обходится в круглую сумму, а приживаться они никак не желают из-за реагентов, которыми посыпают тротуары зимой.