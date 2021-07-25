Фактом драки заинтересовалась региональная полиция Фото: Алексей ФОКИН

В центре поселка Волово произошла драка. О ней сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей происшествия, в поселок Волово приехали неизвестные и избили невинных людей, в том числе и пожилых женщин. Их пытался защитить молодой человек, но пострадал и с травмами отправлен в тульскую больницу. Это рассказала его девушка.

Фактом драки заинтересовалась региональная полиция.

«По размещенной в соцсетях информации в полиции проводится проверка, сотрудники органов внутренних дел выясняют детали и обстоятельства событий, описанных в сообщении», - прокомментировали в ведомстве.