Также на доли в жилом доме злоумышленника и его сожительницы наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине начальник гаража больницы попался на мошенничестве. Теперь мужчине придется провести несколько лет в колонии.

Как было установлено в ходе судебного следствия, ране судимый за убийство житель Алексина скрыл этот факт от работодателя и был несколько лет начальником гаража районной больницы №1. С 2015 по 2020 год мужчина фиктивно трудоустраивал на работу своих знакомых, а их зарплатой, премиями и другими выплатами распоряжался по собственному усмотрению. По такой мошеннической схеме ему удалось обмануть государство почти на 2 миллиона рублей.

Суд счел доказательства обвинения достаточными и отправил жителя Алексина на 7 лет в колонию строгого режима. Также на доли в жилом доме злоумышленника и его сожительницы наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.