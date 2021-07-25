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Происшествия25 июля 2021 14:20

В Алексине начальник гаража больницы попался на мошенничестве

Теперь мужчине придется провести несколько лет в колонии
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Также на доли в жилом доме злоумышленника и его сожительницы наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба

Также на доли в жилом доме злоумышленника и его сожительницы наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба

Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине начальник гаража больницы попался на мошенничестве. Теперь мужчине придется провести несколько лет в колонии.

Как было установлено в ходе судебного следствия, ране судимый за убийство житель Алексина скрыл этот факт от работодателя и был несколько лет начальником гаража районной больницы №1. С 2015 по 2020 год мужчина фиктивно трудоустраивал на работу своих знакомых, а их зарплатой, премиями и другими выплатами распоряжался по собственному усмотрению. По такой мошеннической схеме ему удалось обмануть государство почти на 2 миллиона рублей.

Суд счел доказательства обвинения достаточными и отправил жителя Алексина на 7 лет в колонию строгого режима. Также на доли в жилом доме злоумышленника и его сожительницы наложен арест в целях возмещения причиненного ущерба.