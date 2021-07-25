В Тульской области начальник электротехнической лаборатории одного из предприятий пойдет под суд

В настоящее время следствие завершено Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области сотрудник коммерческой организации пойдет под суд за нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По предварительной версии следствия, 38-летний житель Тульской области, работа начальником электротехнической лаборатории одного из предприятий Алексина, допустил к работе без средств индивидуальной защиты 56-летнего электромонтера по испытаниям и измерениям. В безопасности обвиняемый также не убедился, из-за чего во время работ мужчину сильно ударило электрическим током, от чего рабочий скончался на месте.

В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело передано в суд.