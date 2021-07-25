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Общество25 июля 2021 10:23

Куда обращаться тулякам в случае ЧС 25 июля

В городе круглосуточно дежурит администрация
Источник:kp.ru
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По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 25 июля, за порядком в городе следит заместитель начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы Юрий Михалец.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только с городского телефона).