Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 июля 2021 17:23

У жительницы Киреевска в супермаркете украли кошелек

Женщина оставила вещь без присмотра
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
У жительницы Киреевска в супермаркете украли кошелек

У жительницы Киреевска в супермаркете украли кошелек

Фото: Алексей ФОКИН

У жительницы Киреевска в супермаркете украли кошелек. Женщина оставила вещь без присмотра.

По предварительным данным расследования, 42-летняя местная жительница оставила в торговом зале продуктового магазина в тележке кошелек, а сама отошла посмотреть товар. Невнимательностью женщины воспользовался злоумышленник, который забрал себе кошелек, в котором были 3 200 рублей.

Оперативники вычислили похитителя. Им оказался нигде не работающий 48-летний житель города Липки. Сейчас мужчина задержан. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».