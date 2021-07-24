У жительницы Киреевска в супермаркете украли кошелек Фото: Алексей ФОКИН

У жительницы Киреевска в супермаркете украли кошелек. Женщина оставила вещь без присмотра.

По предварительным данным расследования, 42-летняя местная жительница оставила в торговом зале продуктового магазина в тележке кошелек, а сама отошла посмотреть товар. Невнимательностью женщины воспользовался злоумышленник, который забрал себе кошелек, в котором были 3 200 рублей.

Оперативники вычислили похитителя. Им оказался нигде не работающий 48-летний житель города Липки. Сейчас мужчина задержан. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».