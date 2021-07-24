Тульский «Арсенал» проиграл московскому «Локомотиву» Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» сегодня, 24 июня, встречался с московским «Локомотивом». После первого тайма наши футболисты вели в счете 0:1, но последние десять минут игры изменили все.

Сразу после перерыва в составе хозяев произошла замена: вместо Даниила Куликова на поле вышел Виталий Лисакович. Игра явно стала еще жестче: хозяева едва не реализовали три момента - в одном ворота оружейников спасала штанга, в двух других - Шамов. В жесткой борьбе Марков на 57 минуте получил желтую карточку.

К середине второго тайма у «Локомотива» прошла вторая замена: Камано сменил Миранчук. Железнодорожники немедленно пошли в атаку, которая на 81 минуте матча завершилась голом в ворота «Арсенала». Защитить их не помогли и замены - Пантелеев сменил Ткачева, а чуть позже вместо Маркова и Давиташвили на поле вышли Кангва и Луценко. Но на 79 минуте Сокол получил вторую желтую карточку, и оружейники остались в меньшинстве.

К сожалению, четвертая замена не помогла гостям удержать натиск «Локомотива»: на 86 минуте второй гол хозяев вывел железнодорожников вперед, а на 89 - Смолов сделал счет 3:1. Отыграться или забить хотя бы еще один мяч за оставшееся время канонирам не удалось. Оружейники начали чемпионат России с поражения, хотя очень долго вели в счете и могли рассчитывать на очки. Следующая игра состоится 30 июля: «Арсенал» у себя дома примет казанский «Рубин».