«Локомотив»-«Арсенал»: после первого тайма оружейники ведут в счете 0:1

ФОТО: ПФК "Арсенал" Фото: материалы пресс-служб

В дебютном матче Тинькофф Чемпионата России сезона 2021/22 туляки на выезде встречаются со столичным «Локомотивом». Из-за ограничений, связанных с COVID-19, матч проходит без зрителей на трибунах.

Хозяева атаковали ворота канониров уже на 7 минуте, когда нападающий «Локомотива» получил мяч перед штрафной и пробил в дальний угол. Положение спас вратарь Шамов, спокойно забрав мяч. Оружейники ответили атакой, и тут уже сработали защитники железнодорожников.

К середине первого тайма команды одинаково владели мячом, однако на 21 минуте канонирам удалось сломить оборону хозяев: Степанов сделал передачу на Ткачева, который отправил мяч в сетку ворот «Локомотива».

После гола железнодоржники пошли в атаку: один мяч почти попал в ворота, спасла штанга, другой чудом улетел мимо.

На 35 минуте матча защитник «Арсенала» Сокол получил желтую карточку. Под конец тайма игра снова обострилась, но больше голов забить никому не удалось.