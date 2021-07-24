«Локомотив» - «Арсенал»: стартовый состав и судьи Фото: материалы пресс-служб

Уже через несколько минут в Москве начнется матч «Локомотив» - «Арсенал»: первый в сезоне чемпионата России-2021/2022 на «РЖД-Арене». Начало игры - в 20:00.

В стартовом составе от оружейников выйдут: Шамов, Смольников, Новосельцев, Сокол, Степанов, Ткачев, Чаушич, Хлусевич, Костадинов, Давиташвили и Марков.

Судить матч будет Игорь Панин из подмосковного Дмитрова. Помогать ему будут Дмитрий Жвакин из Ленинградской области и петербуржец Рашид Абусуев. Резервный судья – Андрей Фисенко из Владивостока. В бригаду VAR вошли Виталий Мешков (Дмитров) и Николай Богач (Люберцы). Инспектирует матч Николай Иванов, делегат РПЛ – Ильдар Зарипов, оба из Санкт-Петербурга.