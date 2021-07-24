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Происшествия24 июля 2021 16:25

В Одоевском районе начальник отделения почты присвоила более 160 тысяч рублей

Теперь женщину ждет уголовное разбирательство
Елена Иргиз
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Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления

Фото: материалы пресс-служб

В Одоевском районе начальник отделения почты присвоила более 160 тысяч рублей. Теперь женщину ждет уголовное разбирательство.

По предварительной версии следствия, с декабря 2019 по январь 2021 года 45-летняя жительница Одоевского района работала начальником отделения почты и украла более 160 тысяч рублей, присвоив себе денежные почтовые переводы а также выручку за проданные в отделении товары.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Проводится расследование уголовного дела.