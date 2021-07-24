За сутки у жителей Тульской области мошенники похитили более 3 млн рублей

Чаще всего злоумышленники звонят гражданам на мобильные телефоны с подменных номеров Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки у 18 жителей Тульской области мошенники похитили более 3 миллионов 44 тысяч рублей.

Чаще всего злоумышленники звонят гражданам на мобильные телефоны с подменных номеров и под различными предлогами просят перевести деньги за какие-либо товары или услуги, сделать так называемый «защищённый вклад» или просто обманом узнают данные банковских карт.

Полиция проводит проверку по всем случаям хищения денег и еще раз предупреждает граждан не вестись на уловки мошенников.