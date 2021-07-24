По подозрению в преступлении задержали 34-летнего нигде не работающего жителя Одоева Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве местный житель угнал «Ниву». Полиция задержала злоумышленника.

Как сообщил 24-летний местный житель, днем от дома 47 по улице Октябрьской кто-то украл его автомобиль ВАЗ-21213 («Нива»).

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 34-летний житель Одоева. Его задержали и доставили в отделение.

В угоне мужчина признался. Сейчас полиция проводит процессуальную проверку. Будет возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули его законному хозяину.